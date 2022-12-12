село Ивановка, село Ивановка, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886) — Familio

Ивановка

Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1740Ивановка (Радут), с. вл.при р. Самаре.512342110121Церковь православная 1. Ярмарка 1. Заводов 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Ивановская волость
586. Ивановка, село бывшее владельческое, при речках Быке и Бычке, дворов 150, жителей 726, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, кирпич Показать все
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