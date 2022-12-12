деревня Остров, деревня Остров, Волховский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Остров

Волховский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3358Лунгадский (Лунгачский) Остров, д. каз.при колодце.173951118130Часовня православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Шахновская волость
453. Лунгачский Остров, деревня бывшая государственная, дворов 48, жителей 255, часовня, 2 лавки

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Шахновская волость
Лунгачский Остров д.185 стан19153 участок19станция Сясские Рядки.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Волховский муниципальный район
25224Островдеревня60°09'32°38'P-36-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Селивановское сельское поселение
41609461141д Островдеревня
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