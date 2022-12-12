Садовое
Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
391Садовая, стан. казен.при р. Альма-Зальмен.——101400388Молитвенный правосл. дом.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
168. Садовское, село бывшее государственное, при реке Агата-Зельмене, дворов 190, жителей 1045, церковь православная, школа, 3 лавки, постоялый двор, маслоб. з., 18 мльн.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12021Садовоесело47°47'с.ш.44°31'в.д.L-38-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
85632455101с Садовоесело