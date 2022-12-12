село Садовое, село Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия (на 2019) — Familio

Садовое

Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Черноярский уезд
391Садовая, стан. казен.при р. Альма-Зальмен.101400388Молитвенный правосл. дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Тундутовская волость
168. Садовское, село бывшее государственное, при реке Агата-Зельмене, дворов 190, жителей 1045, церковь православная, школа, 3 лавки, постоялый двор, маслоб. з., 18 мльн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Калмыкия, Сарпинский район
12021Садовоесело47°47'с.ш.44°31'в.д.L-38-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Калмыкия, Сарпинский муниципальный район, Садовское сельское поселение
85632455101с Садовоесело
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