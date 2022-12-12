Солдатская
Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станица
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года
№Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
807Солдатская, кзч. ст.на лев. берегу р. Малки, при ростово-владикавказской железной дороге, в 535 вер. от Ростова-на-Дону.265816761русскиеправославныеПравославная церковь. Школа для мальчиков. Железно-дорожная станция.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
171666Солдатскаястаница43°49'43°50'K-38-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, Сельское поселение станица Солдатская
83625455101ст-ца Солдатскаястаница