станица Солдатская, станица Солдатская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019) — Familio

Солдатская

Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
807Солдатская, кзч. ст.на лев. берегу р. Малки, при ростово-владикавказской железной дороге, в 535 вер. от Ростова-на-Дону.265816761русскиеправославныеПравославная церковь. Школа для мальчиков. Железно-дорожная станция.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район
171666Солдатскаястаница43°49'43°50'K-38-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, Сельское поселение станица Солдатская
83625455101ст-ца Солдатскаястаница
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