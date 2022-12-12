деревня Просеницы, деревня Просеницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Просеницы

Меленковский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Меленковский уезд
3104Просеницы, с. вл.при рч. Жерновке.353545170217Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Меленковский уезд, Папулинская волость
1295. Просеницы, село бывшее государственное и владельческое, дворов 47, жителей 338, церковь православная, ветряная мельница

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Меленковский уезд, Папулинская волость
3766Просеницы село5307711624

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Меленковский район
4465Просеницыдеревня55°32'41°47'N-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Меленковский муниципальный район, Денятинское сельское поселение
17642428181д Просеницыдеревня
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