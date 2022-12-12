деревня Бармаши, деревня Бармаши, Унинский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Бармаши

Унинский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
2732Бармашевская, д. каз.при рч. Андыке.1112132117158
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Порезская волость
268. Бармашевская, деревня бывшая государственная, при речке Андыке, дворов 59, жителей 384, красильный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Унинский район
27989Бармашидеревня57°36'51°20'O-39-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Унинский муниципальный район, Порезское сельское поселение
33640428111д Бармашидеревня
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