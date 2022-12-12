станица Ясенская, станица Ясенская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Ясенская

Ейский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Ейский уезд
2050Ясенская станицапри балке Горькой3832532511811139малороссыправославныеМолитвенный дом 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 3, бакалейных 3. Питейных заведений 2. Мукомольных мельниц: водяная 1, ветряных 6. Кузница 1.По р. Ясени

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Ейский район
159433Ясенскаястаница46°22'00"38°16'00"L-37-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Ейский муниципальный район, Ясенское сельское поселение
3616422101ст-ца Ясенская#Н/Д
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