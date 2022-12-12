Кугей
Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2180Кугейский, хут. каз.при урочище Луге-Кугеях.641854173187Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
660. Кугеи, село бывшее государственное, на границе земли Войска Донского, при колодцах, дворов 132, жителей 750, церковь православная, лавка
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2157Кугейский поселок, Кугейской волости, при ур. Кагальник360143313881393Волостное правление, церковь, пред. т-во, церковно-приходская школа, два масл. зав., 6 ветр. мел.1136520
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48469Кугейсело46°53'00"39°19'00"L-37-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
60601444101с Кугейсело