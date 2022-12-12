село Кугей, село Кугей, Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Кугей

Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд
2180Кугейский, хут. каз.при урочище Луге-Кугеях.641854173187
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд, Кагальникская волость
660. Кугеи, село бывшее государственное, на границе земли Войска Донского, при колодцах, дворов 132, жителей 750, церковь православная, лавка

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Ростовский округ, Кугейская волость
2157Кугейский поселок, Кугейской волости, при ур. Кагальник360143313881393Волостное правление, церковь, пред. т-во, церковно-приходская школа, два масл. зав., 6 ветр. мел.1136520

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Азовский район
48469Кугейсело46°53'00"39°19'00"L-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Азовский муниципальный район, Кугейское сельское поселение
60601444101с Кугейсело
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