станица Шелковская, станица Шелковская, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019) — Familio

Шелковская

Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Кизлярский округ
664Шелкозаводская (Шелковская), каз. ст.при Тереке, где разделяется почтовая дорога в Дагестан и Астрахань.120309285русские грузиныправославныеПравославная церковь. Почтовая станция.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чеченская Республика, Шелковской район
128860Шелковскаястаница43°31'46°19'K-38-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чеченская Республика, Шелковской муниципальный район, Шелковское сельское поселение
96640434101ст-ца Шелковскаястаница
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