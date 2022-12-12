село Золино, село Золино, Володарский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Золино

Володарский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
1652Золино (Рожествино), с. вл.при колодцах.191877352360Церковь православная 1. Почтовая станция.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Золинская волость
1072. Золино-Рождествино, село бывшее владельческое, при реке Суворище, дворов 134, жителей 708, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, ш Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Мячковская волость
2357Золино село10201551891912
2358При нем лесопильный завод Митрофанова1941952620
2359При нем лесопильный завод Пешковых2051962721
2360При нем лесопильный завод купца Зафрень1931942519

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Володарский район
17531Золиносело56°17'42°59'O-38-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Володарский муниципальный район, Сельское поселение Золинский сельсовет
22631404111с Золиносело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close