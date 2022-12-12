Золино
Володарский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1652Золино (Рожествино), с. вл.при колодцах.191877352360Церковь православная 1. Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1072. Золино-Рождествино, село бывшее владельческое, при реке Суворище, дворов 134, жителей 708, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, ш Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
2357Золино село10201551891912
2358При нем лесопильный завод Митрофанова1941952620
2359При нем лесопильный завод Пешковых2051962721
2360При нем лесопильный завод купца Зафрень1931942519
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
17531Золиносело56°17'42°59'O-38-134
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22631404111с Золиносело