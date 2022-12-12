Афанасово
Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4828Афанасово, д. каз.при колодце.802538135142Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1030. Афанасово, деревня бывшая владельческая, при речке Юге, дворов 49, жителей 269, волостное правление (уездный город в 80 верстах). В ½ версты — 2 церкви православные Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. АфонасовоVII. Мещерское общество1301072—Ильинский на Югу приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
248524Афанасоводеревня58°58'с.ш.38°25'в.д.O-37-041
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19656483121д Афанасоводеревня