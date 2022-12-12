станица Казанская, станица Казанская, Верхнедонской муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Казанская

Верхнедонской муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1413Казанская, станица казачья.при р. Дону.124803997910Церковь православная 1. Приходское училище. Салотопный завод 1. Ярмарок 3. Базары.
Показать скан

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Казанская станица
1644Казанская станица, при реке Дон49551943351294Ст. и 2 хут. пр., зем. прием. покой, о-во вз. к-та, ссудо-сбер. т-во, пчт.-тел. к-ра, ветерин. врач, церковь, два (муж. и жен.) 2-хкл. пр. уч., церковно-приходская школа, Показать все 300200

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Верхнедонской район
12709Казанскаястаница49°48'00"41°09'00"M-37-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Верхнедонской муниципальный район, Казанское сельское поселение
60608412101ст-ца Казанскаястаница
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close