Казанская
Верхнедонской муниципальный район, Ростовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станица
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1413Казанская, станица казачья.при р. Дону.124—803997910Церковь православная 1. Приходское училище. Салотопный завод 1. Ярмарок 3. Базары.Показать скан
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1644Казанская станица, при реке Дон49551943351294Ст. и 2 хут. пр., зем. прием. покой, о-во вз. к-та, ссудо-сбер. т-во, пчт.-тел. к-ра, ветерин. врач, церковь, два (муж. и жен.) 2-хкл. пр. уч., церковно-приходская школа, Показать все 300200—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12709Казанскаястаница49°48'00"41°09'00"M-37-083
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
60608412101ст-ца Казанскаястаница