Едома
Шекснинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1175. Едомо, село бывшее государственное, при реке Шексне, дворов 40, жителей 240, 2 церкви православных, водяная мельница
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
14Едома (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Едомского6783160197357255+земледелиеотх. зар.—ручей Пишковка.Церковь, церковно-приходская школа, 3 лавки, ярмарка: 2 февр., в 5-ю пятн. после Пасхи и 6 ноября.
15Едомский погост (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля33358255см.церковная службаземледелие—ручей Пишковка.Смежен с сел. Едома.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33453Едомасело59°09'с.ш.38°19'в.д.O-37-029
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19658416141с Едомасело