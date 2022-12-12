деревня Новосёлки, деревня Новосёлки, Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Новосёлки

Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Вейненская волость
5. Новоселки, деревня бывшая владельческая, при речке Вейне, дворов 56, жителей 353, волостное правление, школа. В 1, в. — ус. Вейна, винокуренный завод, нар. и вод. млн. Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Вейнянская волость
4Дер. НовоселкиГомел. тр. Новосельск. с. об. 108326346Вейнянского пр. 8

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Могилевский район, Вейнянский сельсовет
д Новоселки483

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Могилёвский район, Вейнянский сельсовет
д. Новосёлки304
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