Новосёлки
Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
5. Новоселки, деревня бывшая владельческая, при речке Вейне, дворов 56, жителей 353, волостное правление, школа. В 1, в. — ус. Вейна, винокуренный завод, нар. и вод. млн. Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
4Дер. НовоселкиГомел. тр. Новосельск. с. об. 108326346Вейнянского пр. 8—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Новоселки483
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Новосёлки304