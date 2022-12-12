село Малое Лаврово, село Малое Лаврово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Малое Лаврово

Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1596Малое Лаврово, д. каз.при рч. Олешне.141769244278
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Жидилевская волость
551. М. Лаврово, деревня бывшая государственная, при речке Алешне, дворов 107, жителей 603

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Жидиловская волость
деревня Малое-Лаврово«Козловская» п.-т. кон.1212

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мичуринский район
77284Малое Лавровосело52°52'40°18'N-37-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мичуринский муниципальный район, Сельское поселение Старотарбеевский сельсовет
68612405116с Малое Лавровосело
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