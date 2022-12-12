деревня Верейкино, деревня Верейкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Верейкино

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1161Верейкино, сц. каз. и вл.при колодцах и прудах.1818787978
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Макеевская волость
479. Верейкина, деревня бывшая владельческая и государственная, дворов 83, жителей 552

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
353Верейкинодеревня54°37'с.ш.39°01'в.д.N-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Пионерское сельское поселение
61627476136д Верейкинодеревня
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