деревня Капань, деревня Капань, Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Капань

Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Верейский уезд
1458Капынь, д. вл.при р. Копыле.2424155057
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Верейский уезд, Капановская (Капаньская) волость
950. Капань, деревня бывшая владельческая, при речке Капанке, дворов 13, жителей 64, волостное правление (уездный город в 74 верстах), лавка

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Верейский уезд, Шелковская волость
Дер. Капонь 3012Церковно-приходская школа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Одинцовский район
40476Капаньдеревня55°33'с.ш.36°24'в.д.N-37-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Одинцовский муниципальный район, Городское поселение Кубинка
46641110146д Капаньдеревня
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