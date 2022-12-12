село Грабово, село Грабово, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Грабово

Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
68Грабово (Грабовка), с. вл.при заливе р. Суры.244358164174Церковь православная 1. Завод овчарный. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Чертковская волость
72. Богородское (Грабовка), село бывшее владельческое, при реке Суре, дворов 74, жителей 440, церковь православная, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Бессоновский район
48038Грабовосело53°23'45°04'N-38-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, Сельское поселение Грабовский сельсовет
56613408101с Грабовосело
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