село Красавский Поселок, село Красавский Поселок, Николаевский уезд, Самарская губерния (на 1886) — Familio

Красавский Поселок

Николаевский уезд, Самарская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1657Красавский Поселок, с. каз.при рч. Чернинькой.76113956961Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Марьинская волость
958. Красовка (Красный Выселок), село бывшее государственное, при речке Черненькой, дворов 177, жителей 1386, церковь православная, школа, 7 ветряных мельниц
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close