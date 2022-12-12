деревня Дольная Рута, деревня Дольная Рута, Кореличский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Дольная Рута

Кореличский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Городечнянская волость
485. Дольная-Рута 2-я, село бывшее владельческое, при речке Рутке, дворов 9, жителей 102, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Городечанская волость
Рута Дольная, село1752961401616
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Рута, фольварок2161401616
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Кореличский район, Красненский сельсовет
д Дольная Рута39

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Кореличский район, Красненский сельсовет
д. Дольная Рута31
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