деревня Корсики, деревня Корсики, Ершичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Корсики

Ершичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
9466Корсика (Разрытое), с. вл. (*)при рч. Ипути.602643135162Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Разрытская волость
503. Разрытое (местечко Коржки), село бывшее владельческое, при реке Ипуте, дворов 52, жителей 283, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Корсиковская волость
136КорсикиСело6065391374Две церкви, богадельня, земская школа, ссудосберегательная касса при почтовом отделения и шесть мелочных лавок, Покровская ярмарка с 1-го октября три дня.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Ершичский район
177934Корсикидеревня53°28'00"32°52'00"N-36-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Ершичский муниципальный район, Руханское сельское поселение
66621466121д Корсикидеревня
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