Корсики
Ершичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9466Корсика (Разрытое), с. вл. (*)при рч. Ипути.602643135162Церковь православная 1. Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
503. Разрытое (местечко Коржки), село бывшее владельческое, при реке Ипуте, дворов 52, жителей 283, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
136КорсикиСело6065391374Две церкви, богадельня, земская школа, ссудосберегательная касса при почтовом отделения и шесть мелочных лавок, Покровская ярмарка с 1-го октября три дня.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177934Корсикидеревня53°28'00"32°52'00"N-36-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66621466121д Корсикидеревня