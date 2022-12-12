станица Зотовская, станица Зотовская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Зотовская

Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2075Зотовская, станица казачья.при р. Хопре.90415268328Церковь православная 1. Духовное училище. Ярмарок 3. Базар.
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Зотовская станица
1534Зотовская станица, при реке Хопре3826977853857Ст. прав., хут. пр., 1 церковь, приходское училище, церковно-приходская школа, жен. уч., зем. прием. покой, камера мир. судьи 3 уч., пчт.-тел. отд., стан. ссудосберег. ка Показать все 94

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Алексеевский район
14198Зотовскаястаница50°04,0' с.ш.42°24,0' в.д.M-38-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Алексеевский муниципальный район, Аржановское сельское поселение
18602408106ст-ца Зотовскаястаница
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