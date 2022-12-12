деревня Белево, деревня Белево, Оршанский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Белево

Оршанский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Баранская волость
3Дер. БелевопроселкеколодцеБаранскому с. о. 26112101Зубревичск. пр. 7914
58Им. Белево 1-етрактеколодцедв. Ц. М. Сипайло, кат. 1116Оршанского р.-к. 7915
59Им. Белево 2-етрактеколодцедв. И. М. Сипайло, кат. 184Оршанского р.-к. 7915
79Усадьба Белевотрактеколодцедв. Ц. М. Сипайло, кат. 112Оршанского р.-к. 7816

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Оршанский район, Устенский сельсовет
д Белево222

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Оршанский район, Устенский сельсовет
д. Белево109
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