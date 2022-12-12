село Скалеватка, село Скалеватка, Черкаська область (на 2018) — Familio

Скалеватка

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Звенигородский уезд, Стебнянская волость
516. Скалеватка, деревня бывшая государственная, при речке Шполке, дворов 139, жителей 954, питейный дом, 9 ветряных мельниц

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Звенигородский уезд, Ерковская волость
Скалеватка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27142Скаливаткаселоміська рада Ватутінська
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