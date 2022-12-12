деревня Большешипицыно, деревня Большешипицыно, Саргатский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Большешипицыно

Саргатский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Омский округ
1794Шипицына, д. каз.при оз. Табанкуле.10310182396402Запасный хлебный магазин.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Саргатский район
113766Большешипицынодеревня55°44'с.ш.73°10'в.д.N-43-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Саргатский муниципальный район, Новотроицкое сельское поселение
52651410116д Большешипицынодеревня
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