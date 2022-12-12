село Ахмерово, село Ахмерово, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Ахмерово

Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2510Ахмерова, деревня.при рч. Селяуке.1840130411410Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Ильчик-Темировская волость
1458. Ахмерова, деревня бывшая государственная, при речке Селяуке, дворов 124, жителей 753, волостное правление (уездный город в 19 верстах), мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Ильчик-Темировская волость
1Ахмерова, д. при реч. Селеуке и руч. Ташбулаке, коммер. трак., мечеть, зем. шк., вол. прав., бак. лав., х.-з. маг., 2 вод мел.16206568508Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Ишимбайский район
667533Ахмеровосело53°36'00"56°13'00"N-40-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Ишимбайский муниципальный район, Сельское поселение Ишеевский сельсовет
80631435106с Ахмеровосело
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