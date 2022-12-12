деревня Ефремово, деревня Ефремово, Буйгородская волость, Волоколамский уезд (на 1913) — Familio

Ефремово

Буйгородская волость, Волоколамский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Волоколамский уезд
1898Ефремово, д. каз.при колодце.513207183
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Волоколамский уезд, Буйгородская волость
742. Ефремово, деревня бывшая государственная, при речке Черной, дворов 29, жителей 189, бумаго-ткацкая фабрика

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Волоколамский уезд, Буйгородская волость
Дер. Ефремово85станция Волоколамск. 1343Земское училище.
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