город Севан, город Севан, Община Севан, Гехаркуникская область (на 2022) — Familio

Севан

Община Севан, Гехаркуникская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Республики Армения на 2022 год

Название населённого пункта на русскомНазвание региона на армянскомНазвание населённого пункта на армянском
Гехаркуникская область, Община Севан
город СеванԳեղարքունիքի մարզUեւան քաղաք
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