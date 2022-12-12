деревня Караваево, деревня Караваево, Каймарская волость, Казанский уезд (на 1914) — Familio

Караваево

Каймарская волость, Казанский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
310Караваево, д. уд.при безымянном озере.1043162545645
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Каймарская волость
100. Караваева, деревня бывшая удельная, дворов 231, жителей 1230, часовня, скорняжн. звд.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Каймарская волость
с. Караваево, Каймарскойрусские1879
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