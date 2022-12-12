Шацк
Пуховичский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
362. Шацк, местечко бывшее владельческое и государственное, при реке Шаце, дворов 27, жителей 184, волостное правление, церковь православная, еврейская школа, школа, 5 ла Показать все
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Шацк, имение98115673—Показать скан
Шацк, местечко235024015673—Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Шацк669
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Шацк414