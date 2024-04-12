Баскова Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1951
Рождение ребёнка
01.02.1973
Дочь: Гончарук Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Гончарук Виктор Леонидович
Рождение ребёнка
28.03.1978
Дочь: Пашникова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Гончарук Виктор Леонидович
Рождение ребёнка
18.07.1987
Дочь: Гончарук Анна Викторовна
Отец ребёнка: Гончарук Виктор Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно