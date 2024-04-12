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Баскова Надежда Николаевна

Место рождения

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1951

Отец: Басков Николай Иванович

Мать: Баскова Александра Николаевна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.02.1973

Дочь: Гончарук Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Гончарук Виктор Леонидович

Хохлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1978

Дочь: Пашникова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Гончарук Виктор Леонидович

Хохлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.07.1987

Дочь: Гончарук Анна Викторовна

Отец ребёнка: Гончарук Виктор Леонидович

Хохлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончарук Виктор Леонидович

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