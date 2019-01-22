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Гончарук Виктор Леонидович

Место рождения

Изяслав

Дата рождения

26.01.1951

Дата смерти

22.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1951

Отец: Гончарук Леонид

Мать: Гончарук Фекла Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарук (Баскова) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
01.02.1973

Дочь: Кашина (Гончарук) Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Гончарук (Баскова) Надежда Николаевна

Хохлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1978

Дочь: Пашникова (Гончарук) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Гончарук (Баскова) Надежда Николаевна

Хохлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.07.1987

Дочь: Кохнович (Гончарук) Анна Викторовна

Мать ребёнка: Гончарук (Баскова) Надежда Николаевна

Хохлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.01.2019
Хохлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

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