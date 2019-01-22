Гончарук Виктор Леонидович
Место рожденияИзяслав
Дата рождения26.01.1951
Дата смерти22.01.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1951
Отец: Гончарук Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1973
Дочь: Кашина (Гончарук) Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Гончарук (Баскова) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
28.03.1978
Дочь: Пашникова (Гончарук) Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Гончарук (Баскова) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1987
Дочь: Кохнович (Гончарук) Анна Викторовна
Мать ребёнка: Гончарук (Баскова) Надежда Николаевна
Смерть
22.01.2019