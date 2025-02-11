Иван Иванов 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1817, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анна Алексеева1796 г.р.
Отец
Иван Петров1792 г.р.
Супруги
Анна Кузьмина1819 г.р.
Дети
Фёкла Иванова1841 г.р.
Устинья Иванова1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Иван Петров

Мать: Анна Алексеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Кузьмина

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Анна Кузьмина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Устинья Иванова

Мать ребёнка: Анна Кузьмина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Анна Кузьмина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Аграфена Иванова

Мать ребёнка: Анна Кузьмина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Смерть
Неизвестно

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