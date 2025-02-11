Иван Иванов
мужской, родился 1817, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнна Алексеева1796 г.р.
ОтецИван Петров1792 г.р.
Супруги
Анна Кузьмина1819 г.р.
Дети
Фёкла Иванова1841 г.р.
Устинья Иванова1845 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Иван Петров
Мать: Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Кузьмина
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Анна Кузьмина
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Устинья Иванова
Мать ребёнка: Анна Кузьмина
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Анна Кузьмина
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Аграфена Иванова
Мать ребёнка: Анна Кузьмина
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно