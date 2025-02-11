Анна Кузьмина
женский, родилась 1819
умерла Неизвестно
Супруги
Иван Иванов1817 г.р.
Дети
Фёкла Иванова1841 г.р.
Устинья Иванова1845 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Устинья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Аграфена Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно