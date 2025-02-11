Анна Кузьмина 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Кузьмина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1819

умерла Неизвестно

Супруги
Иван Иванов1817 г.р.
Дети
Фёкла Иванова1841 г.р.
Устинья Иванова1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Устинья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Аграфена Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Смерть
Неизвестно

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