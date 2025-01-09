Елагина (Елагина) Анна Петровна 05.03.1855 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Елагина (Елагина) Анна Петровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 05.03.1855 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 29.10.1855 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Елагин Петр Яковлевич22.08.1828 ст. г.р.
Мать
Елагина (Чвокина) Прасковья Васильевна30.10.1827 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1855 ст.

Отец: Елагин Петр Яковлевич

Мать: Елагина (Чвокина) Прасковья Васильевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
06.03.1855 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
29.10.1855 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
30.10.1855 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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