Елагина (Елагина) Анна Петровна
женский, родилась 05.03.1855 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 29.10.1855 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецЕлагин Петр Яковлевич22.08.1828 ст. г.р.
МатьЕлагина (Чвокина) Прасковья Васильевна30.10.1827 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1855 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
06.03.1855 ст.
Смерть
29.10.1855 ст.
Похороны
30.10.1855 ст.