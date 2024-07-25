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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Харитинья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Данилович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Данилович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Маргарита Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Данилович

Смерть
Неизвестно

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