Носова (Качина) Федосья Ефимовна
женский, родилась Около 1743, Новое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1763
Супруги
Носов Михаил ЕфимовичОколо 1738 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Новое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763