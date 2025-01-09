Носова (Качина) Федосья Ефимовна Около 1743 — найти родственников по фамилии на Familio

Носова (Качина) Федосья Ефимовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1743, Новое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1763

Супруги
Носов Михаил ЕфимовичОколо 1738 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Михаил Ефимович

Смерть
После 1763

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