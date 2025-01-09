Носов Михаил Ефимович Около 1738 — найти родственников по фамилии на Familio

Носов Михаил Ефимович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1738, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1763

Отец
Носов Ефим ТарасовичОколо 1702 г.р.
Мать
Носова (Спасенихина) Улита ДаниловнаОколо 1713 г.р.
Супруги
Носова (Качина) Федосья ЕфимовнаОколо 1743 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Носов Ефим Тарасович

Мать: Носова (Спасенихина) Улита Даниловна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова (Качина) Федосья Ефимовна

Смерть
После 1763

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