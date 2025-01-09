Носов Михаил Ефимович
мужской, родился Около 1738, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1763
ОтецНосов Ефим ТарасовичОколо 1702 г.р.
МатьНосова (Спасенихина) Улита ДаниловнаОколо 1713 г.р.
Супруги
Носова (Качина) Федосья ЕфимовнаОколо 1743 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763