Аликина Лидия (Елизавета) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аликина Лидия (Елизавета) Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1931

Дата смерти

14.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1931

Отец: Аликин Николай Андреевич

Мать: Тюленёва Мария Захаровна

Рождение ребёнка
13.03.1957

Сын: Аликин Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Аликин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1959

Сын: Аликин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Аликин Анатолий Иванович

Смерть
14.09.1990

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