Аликина Лидия (Елизавета) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1931
Дата смерти14.09.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1931
Отец: Аликин Николай Андреевич
Мать: Тюленёва Мария Захаровна
Рождение ребёнка
13.03.1957
Сын: Аликин Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Аликин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1959
Сын: Аликин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Аликин Анатолий Иванович
Смерть
14.09.1990