Аликин Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1931
Дата смерти29.11.1993
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1931
Отец: Аликин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.1957
Сын: Аликин Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Аликина Лидия (Елизавета) Николаевна
Рождение ребёнка
08.02.1959
Сын: Аликин Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Аликина Лидия (Елизавета) Николаевна
Смерть
29.11.1993