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Аликин Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1931

Дата смерти

29.11.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1931

Отец: Аликин Иван Васильевич

Мать: Аликина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
13.03.1957

Сын: Аликин Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Аликина Лидия (Елизавета) Николаевна

Рождение ребёнка
08.02.1959

Сын: Аликин Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Аликина Лидия (Елизавета) Николаевна

Смерть
29.11.1993

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