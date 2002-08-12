Фадеева (Карпова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Карпова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1918

Дата смерти

12.08.2002

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1918

Отец: Карпов Григорий

Мать: Карпова (Филлипова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Михаил

Рождение ребёнка
14.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадеев Михаил

Рождение ребёнка
15.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадеев Михаил

Рождение ребёнка
04.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадеев Михаил

Рождение ребёнка
05.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадеев Михаил

Рождение ребёнка
04.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадеев Михаил

Рождение ребёнка
21.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадеев Михаил

Смерть
12.08.2002

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