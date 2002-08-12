Фадеева (Карпова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1918
Дата смерти12.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1918
Отец: Карпов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фадеев Михаил
Рождение ребёнка
14.06.1932
Рождение ребёнка
15.04.1944
Рождение ребёнка
04.06.1947
Рождение ребёнка
05.11.1950
Рождение ребёнка
04.04.1951
Рождение ребёнка
21.03.1954
Смерть
12.08.2002