Фадеев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1913
Дата смерти16.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1932
Рождение ребёнка
15.04.1944
Рождение ребёнка
04.06.1947
Рождение ребёнка
05.11.1950
Рождение ребёнка
04.04.1951
Рождение ребёнка
21.03.1954
Смерть
16.03.1991