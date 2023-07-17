Фадеев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1913

Дата смерти

16.03.1991

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1913

Отец: Фадеев Алексей

Мать: Фадеев (Фадеев) Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева (Карпова) Екатерина

Рождение ребёнка
14.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фадеева (Карпова) Екатерина

Рождение ребёнка
15.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фадеева (Карпова) Екатерина

Рождение ребёнка
04.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фадеева (Карпова) Екатерина

Рождение ребёнка
05.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фадеева (Карпова) Екатерина

Рождение ребёнка
04.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фадеева (Карпова) Екатерина

Рождение ребёнка
21.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фадеева (Карпова) Екатерина

Смерть
16.03.1991

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