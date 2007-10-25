Малыхин Николай Михайлович
Место рожденияОмская область, Русско-Полянского р-на, с. Добровольское
Дата рождения12.09.1962
Дата смерти25.10.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1962
Отец: Малыхин Михаил Яковлевич
Мать: Малыхина Анфиса Павловна
Омская область, Русско-Полянского р-на, с. Добровольское
Рождение ребёнка
17.12.1985
Дочь: Малыхина Диана Николаевна
Мать ребёнка: Малыхина (Пивень) Татьяна Андреевна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
25.10.2007