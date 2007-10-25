Малыхин Николай Михайлович 12.09.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малыхин Николай Михайлович

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Место рождения

Омская область, Русско-Полянского р-на, с. Добровольское

Дата рождения

12.09.1962

Дата смерти

25.10.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1962

Отец: Малыхин Михаил Яковлевич

Мать: Малыхина Анфиса Павловна

Омская область, Русско-Полянского р-на, с. Добровольское
Рождение ребёнка
17.12.1985

Дочь: Малыхина Диана Николаевна

Мать ребёнка: Малыхина (Пивень) Татьяна Андреевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
25.10.2007

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