Малыхин Михаил Яковлевич
Место рожденияСело Пристенное Курской области
Дата рождения1929
Дата смерти?.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Село Пристенное Курской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыхина Анфиса Павловна
Рождение ребёнка
12.09.1962
Сын: Малыхин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Малыхина Анфиса Павловна
Омская область, Русско-Полянского р-на, с. Добровольское
Смерть
?.03.2008