Малыхин Михаил Яковлевич 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малыхин Михаил Яковлевич

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Место рождения

Село Пристенное Курской области

Дата рождения

1929

Дата смерти

?.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Малыхин Яков

Мать: Малыхина (Воронцова) Меланья Игнатьева

Село Пристенное Курской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыхина Анфиса Павловна

Рождение ребёнка
12.09.1962

Сын: Малыхин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Малыхина Анфиса Павловна

Омская область, Русско-Полянского р-на, с. Добровольское
Смерть
?.03.2008

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