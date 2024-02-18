Пафнутьев Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пафнутьев Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пафнутьева Маруся

Мать ребёнка: Пафнутьева Евгения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пафнутьева Вера

Мать ребёнка: Пафнутьева Евгения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пафнутьев Михаил

Мать ребёнка: Пафнутьева Евгения Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пафнутьева Евгения Павловна

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