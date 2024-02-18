Пафнутьева Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пафнутьева Евгения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлыбов Павел

Мать: Устьянцева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пафнутьева Маруся

Отец ребёнка: Пафнутьев Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пафнутьева Вера

Отец ребёнка: Пафнутьев Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пафнутьев Михаил

Отец ребёнка: Пафнутьев Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пафнутьев Антон

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