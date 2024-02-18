Пафнутьева Евгения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлыбов Павел
Мать: Устьянцева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пафнутьева Маруся
Отец ребёнка: Пафнутьев Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пафнутьева Вера
Отец ребёнка: Пафнутьев Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пафнутьев Михаил
Отец ребёнка: Пафнутьев Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пафнутьев Антон