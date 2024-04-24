Куликова Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1820 ст.
Дата смертиМежду 1820 и 1830
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1820 и 1830
Нет в ИР 1830
Рождение
01.04.1820 ст.
дата крещения - 03.04.1820 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же округи и ведомства села Романова крестьянская женка Агафья Федоровна Источ... Показать все