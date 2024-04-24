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Куликова Ирина Андреевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.04.1820 ст.

Дата смерти

Между 1820 и 1830

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1820 и 1830
Нет в ИР 1830
Рождение
01.04.1820 ст.

Отец: Куликов Андрей Федорович

Мать: Куликова (Грачева) Пелагея Герасимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.04.1820 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же округи и ведомства села Романова крестьянская женка Агафья Федоровна Источ... Показать все

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