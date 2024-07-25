(Савицкая) Параскева Зотиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савицкая) Параскева Зотиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1895

Сын: Плодистый Федор Саввович

Отец ребёнка: Плодистый Савва Михайлович

Рождение ребёнка
30.09.1898

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Плодистый Савва Михайлович

Рождение ребёнка
04.01.1901

Сын: Плодистый Василий Саввович

Отец ребёнка: Плодистый Савва Михайлович

Рождение ребёнка
13.05.1903

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Плодистый Савва Михайлович

Рождение ребёнка
22.05.1904

Сын: Леонтий

Отец ребёнка: Плодистый Савва Михайлович

Рождение ребёнка
08.02.1907

Сын: Захар

Отец ребёнка: Плодистый Савва Михайлович

Рождение ребёнка
06.08.1910

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Плодистый Савва Михайлович

Смерть
Неизвестно

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