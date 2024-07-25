(Савицкая) Параскева Зотиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1895
Отец ребёнка: Плодистый Савва Михайлович
Рождение ребёнка
30.09.1898
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Плодистый Савва Михайлович
Рождение ребёнка
04.01.1901
Сын: Плодистый Василий Саввович
Отец ребёнка: Плодистый Савва Михайлович
Рождение ребёнка
13.05.1903
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Плодистый Савва Михайлович
Рождение ребёнка
22.05.1904
Сын: Леонтий
Отец ребёнка: Плодистый Савва Михайлович
Рождение ребёнка
08.02.1907
Сын: Захар
Отец ребёнка: Плодистый Савва Михайлович
Рождение ребёнка
06.08.1910
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Плодистый Савва Михайлович
Смерть
Неизвестно