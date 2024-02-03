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Никифоров Харлампий Васильевич

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Место рождения

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: Никифоров Василий

Мать: не указана

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина (Никифорова) Пелагея Харлампиевна

Мать ребёнка: Никифорова Александра Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Александра Семёновна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Колмогорова (Никифорова) Антонида Харлампьевна

Мать ребёнка: Никифорова Александра Семёновна

Рождение ребёнка
01.07.1910 ст.

Сын: Никифоров Фёдор Харлампиевич

Мать ребёнка: Никифорова Александра Семёновна

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.01.1913

Сын: Никифоров Егор Харлампиевич

Мать ребёнка: Никифорова Александра Семёновна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Попова (Никифорова) Дарья Харлампиевна

Мать ребёнка: Никифорова Александра Семёновна

Смерть
1960
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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