Никифоров Харлампий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
Дата смерти1960
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: Никифоров Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина (Никифорова) Пелагея Харлампиевна
Мать ребёнка: Никифорова Александра Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Колмогорова (Никифорова) Антонида Харлампьевна
Мать ребёнка: Никифорова Александра Семёновна
Рождение ребёнка
01.07.1910 ст.
Сын: Никифоров Фёдор Харлампиевич
Мать ребёнка: Никифорова Александра Семёновна
Рождение ребёнка
14.01.1913
Сын: Никифоров Егор Харлампиевич
Мать ребёнка: Никифорова Александра Семёновна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Попова (Никифорова) Дарья Харлампиевна
Мать ребёнка: Никифорова Александра Семёновна
Смерть
1960
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область