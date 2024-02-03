Никифорова Александра Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифорова Александра Семёновна

Никифорова Александра Семёновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина (Никифорова) Пелагея Харлампиевна

Отец ребёнка: Никифоров Харлампий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Харлампий Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Колмогорова (Никифорова) Антонида Харлампьевна

Отец ребёнка: Никифоров Харлампий Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1910 ст.

Сын: Никифоров Фёдор Харлампиевич

Отец ребёнка: Никифоров Харлампий Васильевич

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.01.1913

Сын: Никифоров Егор Харлампиевич

Отец ребёнка: Никифоров Харлампий Васильевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Попова (Никифорова) Дарья Харлампиевна

Отец ребёнка: Никифоров Харлампий Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.