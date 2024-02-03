Никифорова Александра Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина (Никифорова) Пелагея Харлампиевна
Отец ребёнка: Никифоров Харлампий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Колмогорова (Никифорова) Антонида Харлампьевна
Отец ребёнка: Никифоров Харлампий Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1910 ст.
Сын: Никифоров Фёдор Харлампиевич
Отец ребёнка: Никифоров Харлампий Васильевич
Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.01.1913
Сын: Никифоров Егор Харлампиевич
Отец ребёнка: Никифоров Харлампий Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Попова (Никифорова) Дарья Харлампиевна
Отец ребёнка: Никифоров Харлампий Васильевич